Taussac. Le comité des fêtes intègre un groupe de jeunes

L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu samedi 6 avril à la salle des fêtes de Taussac en présence du maire et d’une trentaine de personnes. L’ensemble des manifestations 2023 ont été évoquées et argumentées par le bilan financier de l’exercice, approuvé à l’unanimité, qui confirme une situation financière saine. Le renouvellement du conseil d’administration a permis à un groupe de jeunes d’y prendre place, mais aussi d’étoffer le bureau. Après quelques discussions constructives sur le programme des manifestations à venir, notamment la fête du 12 13 et 14 juillet 2024, un apéritif dînatoire a clôturé cette rencontre conviviale.