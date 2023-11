Les clubs des aînés de Mur-de-Barrez et Taussac réunis pour un moment festif

C’est dimanche 19 novembre que se sont retrouvés les clubs des aînés ruraux et de l’amitié de Taussac et Mur-de-Barrez, soit 90 personnes. Un apéritif a accueilli les convives avant d’écouter le mot de bienvenue d’Henri Fournier, le président. Le midi, après un kir offert par la municipalité de Taussac, un excellent repas préparé par la maison Grialou a fait le bonheur de tous au son de l’accordéon de Samuel Puel, une musique qui s’est poursuivie dans l’après-midi, permettant aux danseurs de prendre possession de la piste. La tombola a fait des heureux et chacun gardera un souvenir de cet agréable moment de partage.