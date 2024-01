Taussac. La tradition des vœux a été respectée

Jean Raymond Cayzac, le maire de Taussac, en présence de Mme Cazard, la conseillère départementale, des représentants de la communauté de communes, de Madame Chayrigues pour la croix rouge, des pompiers et gendarmes, de René Pagès, de Pierre Ignace et des élus de la commune a présenté ses vœux pour la nouvelle année.

À l’image de la démarche commencée pour les sentiers de l’imaginaire, Jean-Raymond Cayzac "appelle de tous ses vœux les 6 communes du Carladez à travailler ensemble par-delà les différences".

Cette cérémonie à mi-mandat était l’occasion de faire un point sur les réalisations en cours et à venir. De nombreux points ont été abordés, la forêt magique, la sauvegarde du patrimoine, le dynamisme du comité des fêtes et des jeunes, les associations en général et bien sûr la construction d’une MAM.

C’est par un apéritif que prit fin cette rencontre empreinte de bonne humeur et d’espoir.