Taussac. Les bénévoles de la commune réunis autour d’un apéritif dînatoire

Au terme des manifestations de 2023 et dans le but de partager un petit et agréable moment, le comité des fêtes de Taussac, accompagné de l’ensemble de ses bénévoles, s’est retrouvé dernièrement à la salle des fêtes.

Quelque 70 personnes se sont retrouvées autour d’un apéritif dînatoire : un moment de partage dans une ambiance simple et conviviale. Les coprésidents Michel Pages et Alain Friocourt ont fait le point sur le programme de l’année écoulée et ont remercié l’ensemble des personnes mais aussi et surtout les jeunes, qui ont contribué à l’organisation et à la réussite des manifestations avec en prime une situation financière relativement saine.

Un agréable moment apprécié par toutes les générations et à renouveler !