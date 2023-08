CIVILISATION TOUR AU CINÉMA

On sort le live de La Défense Arena au Cinéma

JEUDI 28 SEPTEMBRE A 20h

Séance unique dans plus de 400 cinémas en France, Suisse, Belgique et au Luxembourg \ud83d\udcfd\ufe0f\u270c\ud83c\udffb

Réservations sur https://t.co/Lz9juYs6Su pic.twitter.com/PNbznP3fcr