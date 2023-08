Marcillac-Vallon. La Foire aux vins sera servie le 11 août

D’année en année la foire aux vins s’impose comme un événement phare de l’été dans le Vallon et se fait même une place de choix dans le paysage des grands rendez-vous de la région. Cette année encore, la foule est attendue, ce vendredi 11 août sous les platanes du tour de ville, pour découvrir la richesse de l’ensemble de la production des vins de qualité du département. Ce sera aussi l’occasion de célébrer le renouvellement du label "Vignobles et découvertes" qui compte désormais 88 prestataires labellisés sur le territoire.

Les cinq appellations aveyronnaises seront présentes avec ses 4 AOP (Marcillac, Entraygues-Le Fel, Estaing, Côtes de Millau) et son IGP Aveyron. Les amateurs de vin auront ainsi l’occasion de rencontrer 27 vignerons fiers de leur terroir tout en dégustant leurs nouveaux millésimes dans un climat de détente et de partage.

Le kit de dégustation vendu 4 € et permettra à chacun de savourer les différents arômes dans les règles de l’art. Les commerces et restaurants locaux se mettront au diapason de la soirée et réserveront le meilleur accueil aux visiteurs. L’Harmonie de Marcillac apportera une note festive à la soirée tandis que le comité des fêtes proposera des assiettes de tapas. L’interprofession des vins du Sud-Ouest tiendra pour sa part un stand d’animation.

L’Eschansonnerie Saint-Bourrou tiendra son 98e chapitre (19 heures) au cours duquel 3 nouveaux compagnons seront intronisés : Sophie Fraissine et Laurence Borg, coprésidentes de l’association Vallon de cultures et Étienne Lacombe chargé de développement touristique à l’OT. La soirée est proposée par la mairie de Marcillac et la Fédération départementale des vins de qualité de l’Aveyron, la coordination de l’événement étant assuré par l’office de tourisme Conques Marcillac. La Chambre d’agriculture, le syndicat des vignerons AOP Marcillac, la communauté de communes, la Région Occitanie et le Crédit agricole sont également partenaires de l’événement. En cas de mauvais temps, un repli est prévu à la salle des fêtes de Marcillac

Contact : office de tourisme de Marcillac 05 65 71 13 18.