Najac. Toute une semaine d’animations

À l’approche du 15 août et de la méga brocante jumelée à la soirée du club de quilles "moules à la paille", l’agenda des animations najacoises a tendance à s’emballer.

Mercredi 9 août, visite du bourg de Najac et de la Maison du Gouverneur par l’OT aux alentour de 10 heures (renseignements et inscription au 05 36 16 20 00) et vendredi 11 août visite commentée de la Maison du Gouverneur à 15 heures (plus de renseignements au 05 65 81 94 47).

Conférence sur la promenade de la fouace jeudi 10 août à 20 h 30 à la salle des fêtes de Najac. Ce même soir au camping des étoiles, concert de Manga Rosa. Mercredi 9 août, marché nocturne animé en musique.

Côté exposition, la bibliothèque est le cadre de l’univers de Rosine qui expose sculptures et toiles jusqu’au 17 août.

Sans oublier le récital de piano donné par Cédric Boyer le jeudi 18 août, à 16 h 30, à La Salvetat des Carts.