Entraygues-sur-Truyère. Un concert de haute volée !

L’orchestre d’Harmonie de Saint-André-d’Apchon "Les Enfants de la Côte" a créé l’évènement.

Jeudi 3 août, la salle multiculturelle était comble et il a fallu rajouter plusieurs rangées de chaises pour asseoir tout le monde. Il faut dire que les 70 musiciens installés sur la scène, avec tous leurs instruments étaient impressionnants. Quant au son de l’orchestre, magnifié par la belle résonance de la salle, c’était un pur délice !

Sous la direction de Florent Gilfaut, chef d’orchestre depuis 1996, un répertoire de musique du monde fantastique a été joué : La nuit sur le mont Chauve, Gandalf, Schreek… De la belle musique, avec un son puissant qui a ravi tous les auditeurs, qui ont fait une belle ovation à tous ces musiciens.

Les prochains concerts organisés par Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues auront lieu : ce vendredi 11 août, à 20 h 30 en l’église de Bès Bédène : Duo de flûtes Sostenuto (Marie-Laure Bouillon et Benoît Roulland) ; mardi 15 août à 16 heures à la chapelle du Pontet à Entraygues et jeudi 17 août à 18 heures à la chapelle de Montarnal : lecture musicale, harpe et poésie : la nature et le vivant. (Zoé Buyck) ; le dimanche 17 septembre enfin, à 15 heures en l’église d’Entraygues : orgue, visite commentée suivie d’un concert (Franck Besingrand).