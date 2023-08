Incendie du bâtiment de Rodez Agglo : pompiers sur place, dégâts, rue bloquée, le point ce mercredi matin

Le violent incendie qui a touché le bâtiment de Rodez Agglo a tristement animé la soirée du mardi 8 août 2023. Point de situation, ce mercredi matin.

Les images font toujours froid dans le dos. En fin de journée, mardi 8 août 2023, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de Rodez Agglo. Les pompiers ont déployé les grands moyens pour venir à bout des flammes.

Des pompiers toujours sur place

Dans un point d'étape effectué ce mercredi matin, le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais (Sdis 12) nous indique que le dispositif a été allégé cette nuit, mais qu'il y a toujours des pompiers sur place. Trois véhicules et une dizaine de soldats du feu sont, en effet, encore présents sur les lieux de l'incendie. "Il y aura encore de la surveillance, nous aurons un peu de déblai et des débris chauds à traiter", précisent les secours.

Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place, ce mercredi matin. Centre Presse Aveyron - Q.M

Toiture embrasée

12 heures après le début d'une intervention déclenchée à 19 heures 45, le Sdis fait un premier bilan. "La toiture a été totalement embrasée. Normalement, les étages inférieurs ne sont pas impactés au vu d'une dalle entre le R+3 et le R+4", ajoute-t-il.

La rue est bloquée par des barrières, mais une partie des dégâts est déjà visible. Centre Presse Aveyron - Q.M

Au plus fort de l'action, ce ne sont pas moins de 39 sapeurs-pompiers qui ont rallié la rue Aristide Briand, alors qu'aucun blessé n'a été à déplorer durant cette soirée mouvementée. Très rapidement, les pompiers déclaraient d'ailleurs que "les bâtiments attenants ne sont pas menacés de risque de propagation".

La rue Aristide Briand toujours fermée

Peu avant 8 heures, ce mercredi matin, la rue Aristide Briand est toujours fermée. Un camion de pompiers se situe devant le bâtiment sinistré. Un peu plus loin, au croisement avec la rue Louis Ouistry, c'est un véhicule de police qui bloque le passage.

La rue Aristide-Briand est fermée. Centre Presse Aveyron - Q.M

Une barrière et deux policiers bloquent enfin l'accès, depuis la rue Hervé Gardyre. Pour combien de temps encore sera-t-il impossible d'emprunter ce passage ? "Je n'ai pas d'idée, mais à mon avis pour un délai assez long...", nous répond un sapeur-pompier, près du véhicule de commandement situé, lui, boulevard Denys Puech.

Deux des trois véhicules des pompiers sont stationnés boulevard Denys Puech. Centre Presse Aveyron - Q.M

Le maire "catastrophé"

Joint par nos soins dans la soirée de ce mardi, Christian Teyssèdre, maire de Rodez et président de Rodez Agglo s'est dit "catastrophé. Heureusement qu'il n'y a pas de victimes", a-t-il dit, avant d'enchaîner : "C'est terrible aussi pour les voisins comme tous les Ruthénois de voir de si beaux bâtiments partir en fumée". Certains étaient d'ailleurs déjà présents, derrière les barrières, ce mercredi matin, à l'aube.