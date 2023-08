EN IMAGES. Rodez : violent incendie en cours dans le bâtiment de Rodez agglomération

Un incendie est en cours dans la rue Aristide Briand à Rodez.

En début de soirée, un incendie s'est déclaré dans la rue Aristide-Briand à Rodez, ce mardi 8 août 2023. L'intervention des pompiers est en cours, il est impératif d'éviter le secteur pour les laisser opérer.

La grande échelle est utilisée. D'après nos informations, le sinistre serait particulièrement violent et serait parti du siège de Rodez agglomération, au niveau de l'étage de la direction générale et du service de contrôle de gestion, plus précisément du grenier. L'origine du feu reste inconnu.

Un violent incendie est en cours sur le toit du bâtiment de Rodez Agglo. Il est impératif d'éviter le secteur pour laisser les secours intervenir. #incendie #rodez pic.twitter.com/qNgmWItoDI — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) August 8, 2023

Pas de blessé

Selon nos informations, aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie serait particulièrement violent et va nécessiter une longue intervention des pompiers.

Les habitants des logements adjacents ont été priés de descendre de chez eux, par mesure de sécurité, et se trouvent actuellement dans l'expectative, dans la rue. Les flammes ne sont pas propagées à d'autres bâtiments.

La rue est coupée

La rue Aristide-Briand a été coupée à la circulation, tant pour les véhicules que les passants tenus à l’écart par les forces de police.