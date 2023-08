Alrance. Un joyau à découvrir : la chapelle de Peyrebrune

C’est sous la Tour de Peyrebrune, qui date de l’époque carolingienne (IXe siècle) que se cache cette magnifique chapelle. La Tour ayant été rachetée par la commune au comité paroissial en 1999, les bénévoles de l’association "Les Amis de Peyrebrune" entretiennent le site et ont ouvert, au printemps, un passage dans le mur d’enceinte, permettant ainsi un accès à la chapelle et une visite plus facile. Des sentiers de randonnées ombragés et jalonnés de panneaux expliquant la faune et la flore des lieux permettent d’accéder aisément au site depuis le parking. À proximité on trouve des tables de pique-nique et des jeux pour enfants. Points de vue magnifiques depuis les rochers de granit ou du haut de la Tour. Visite de la Tour et de la Maison du Patrimoine possible tous les jours de 14 heures à 19 heures.