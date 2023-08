Avec "Gran Turismo", Hollywood renouvelle sa manière d'adapter un jeu vidéo

(AFP) - Les films et séries basés sur un jeu vidéo font actuellement fureur à Hollywood: les succès retentissants de "Super Mario Bros", "Uncharted" et "The Last Of Us", sont là pour en témoigner. Mais avec "Gran Turismo", cet exercice d'adaptation se réinvente.

Lorsque Sony a demandé à Neill Blomkamp de réaliser un film inspiré de cette série de jeux dédiés à la course automobile, le cinéaste connu pour ses films de science-fiction - "District 9", "Elysium" - a d'abord été perplexe.

Comment pouvait-il baser une intrigue sur un jeu qui ne se contente pas d'être dépourvu de plombier moustachu ou de zombies, mais qui revendique carrément l'absence de personnages?

Gran Turismo "est juste un simulateur de course", résume le réalisateur à l'AFP. "Je voulais presque lire le scénario juste pour comprendre de quoi ils parlaient, parce que ça n'avait aucun sens pour moi."

Mais le scénario l'a surpris, en empruntant un chemin de traverse.

L'histoire s'inspire largement d'un coup marketing organisé par Sony et Nissan en 2008, lorsque les deux géants japonais ont lancé une compétition permettant aux meilleurs joueurs de "Gran Turismo" de troquer leur manette contre un véritable bolide.

Grâce à la "GT Academy", les as de la Playstation ont pu tester leurs compétences sur de vrais circuits de course.

Chaque année, des joueurs triés sur le volet s'affrontaient entre eux et le champion pouvait ensuite se mesurer à des pilotes professionnels sur des pistes mythiques, comme celle du Mans ou de Silverstone.

- Accident mortel -

Ce défi un peu dingue a vu naître un pilote derrière les manettes: après avoir intégré la GT Academy, le Britannique Jann Mardenborough a confirmé son talent pour la course dans la vraie vie, au point de devenir pilote professionnel.

C'est lui, le héros du film.

"J'ai été très frappé par l'idée qu'il s'agissait à la fois d'une biographie et d'un film sur les jeux vidéo", explique M. Blomkamp.

Le réalisateur apprécie aussi la mise en abîme du long-métrage, où "le jeu vidéo est un élément à l'intérieur de ce monde réel - de la même manière que +Gran Turismo+ existe dans notre monde."

La critique reste mitigée face à cette adaptation. Le prestigieux Guardian a ainsi qualifié le film d'"ode au placement de produits".

Mais d'autres titres ont été surpris par sa force émotionnelle, permise par la narration d'un accident mortel.

En 2015, la voiture de Jann Mardenborough décolle à la verticale et se retourne sur le célèbre circuit allemand du Nürburgring. En s'écrasant sur la clôture, le bolide tue un spectateur et en blesse plusieurs autres.

L'enquête sur cet accident étrange a exonéré le Britannique de toute responsabilité, mais comme le rappelle le film, les puristes des sports automobiles ont longtemps murmuré dans le dos du pilote, à cause de son passé de joueur de jeux vidéos.

- Sortie reportée -

"C'est une partie intégrante de sa vie", résume M. Blomkamp, qui a embauché le pilote comme cascadeur pour doubler les scènes de conduite d'Archie Madekwe, l'acteur qui incarne son personnage dans le film.

Malgré la présence du vrai Jann Mardenborough sur le tournage, l'accident mortel a été reconstitué en "100% numérique". Faire décoller une voiture à la verticale au sortir d'une pente abrupte était trop inhabituel.

"Nous avons essayé de reproduire ce que la voiture a fait, au pixel près, à partir des séquences vidéo que nous avons pu trouver", a expliqué Neill Blomkamp, en rappelant que le crash reste aussi un sujet "très sensible pour Jann".

Initialement prévue le 11 août, la sortie du film a été reportée au 25 par Sony à cause de la grève actuellement en cours à Hollywood, qui empêche les acteurs du film comme Orlando Bloom et David Harbour d'en faire la promotion.

Le délai doit permettre d'organiser des avant-premières, avec l'espoir de créer le buzz.

"Les stars ne peuvent pas promouvoir le film, mais le public peut le faire", a résumé un porte-parole de Sony au Hollywood Reporter.