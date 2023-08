Football : plus de deux mois après avoir été semée, où en est la pelouse de Paul-Lignon ?

Samedi 12 août marquera le retour du Rodez Aveyron football dans leur antre, à 15 heures contre Saint-Étienne, avec un tout nouveau tapis de jeu, semé fin mai.

La pelouse de la rue Vieussens sera-t-elle en bon état cette saison ? "Toutes les conditions sont réunies" pour que ce soit le cas, d’après l’adjoint aux sports de la Mairie de Rodez, Olivier Nicolas. Après une saison particulièrement compliquée en termes de qualité d’appuis, notamment, le tapis de Paul-Lignon a été entièrement scalpé puis à nouveau semé au lendemain des finales de coupe de l’Aveyron, le 29 mai.

Depuis, plus de deux mois se sont passés, et Olivier Nicolas, qui a observé le pré de ses propres yeux jeudi matin, se dit satisfait : "La pelouse a été bien entretenue. Il y a eu un léger petit champignon qui s’est développé par rapport aux amplitudes thermiques qu’il y a eues en juillet, entre les pluies et les chaleurs. Mais ça a été très bien réglé par les jardiniers."

Le système de thermorégulation de la pelouse est réparé

L’adjoint précisant que les conditions météo de ces dernières semaines ont tout de même été plus propices à un bon développement de la pelouse que celles de l’été passé, lorsque la canicule sévissait sur le Piton.

Pendant la trêve, les services municipaux avaient également pour mission de remettre en état de marche le système de thermorégulation de l’aire de jeu, dont la mise hors service l’hiver dernier avait été préjudiciable. C’est désormais chose faite !