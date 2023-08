Incendie d'un gîte dans le Haut-Rhin : les questions qui se posent au lendemain du drame qui a fait 11 morts

Le gîte accueillait des personnes en situation de handicap à Wintzenheim (Haut-Rhin)

De nombreuses questions restent posées au lendemain de l’incendie qui a fait onze morts, mercredi matin, dans un gîte accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim (Haut-Rhin), le long de la RD 417, près de Colmar.

L’ampleur du bilan interroge. L’origine du sinistre reste, elle, indéterminée. Mais les circonstances du drame se dessinent désormais, au fil des investigations.

Le site accueillait "deux groupes différents de personnes handicapées mentales légères", précise la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kielwasser. Les participants venaient "en partie de Nancy" et "de Lorraine", complète le maire de Nancy, Mathieu Klein (PS). Des adultes encadrés par deux associations originaires de Nancy et de Besançon qui s’étaient inscrites à ce séjour auprès d’une agence de voyages spécialisée, Oxygène vacances adaptées. "C’est une agence avec laquelle ces associations travaillent depuis longtemps, reconnue pour son sérieux", affirme Mathieu Klein, le maire de Nancy.

Le sinistre pourrait s’être déclaré vers 6 h 30 au premier étage, estiment les sapeurs-pompiers, qui précisent avoir été alertés à 6 h 33 et être arrivés sur place en "moins d’un quart d’heure".

"Surpris en plein sommeil"

Selon la vice-procureure de Colmar, le feu "a vraisemblablement couvé, au regard de l’embrasement de ce bâtiment en partie en colombage", un gîte aménagé dans une ancienne grange, disposant de deux étages et des combles. Sans qu’il soit possible "à ce stade" de déterminer "les causes de ce feu couvant".

Mais "le bois a dû mettre quelques heures avant de réellement s’embraser", ajoute la magistrate. Quand l’alerte a été donnée, 17 des 28 personnes présentes sur place ont pu évacuer le bâtiment, dont l’une, en urgence relative, a été transportée à l’hôpital, alors que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SIS68) déployait 76 sapeurs-pompiers pour venir rapidement à bout des flammes. Toutes les personnes qui étaient au rez-de-chaussée ont échappé à la mort, ainsi que cinq autres personnes à l’étage.

Mais beaucoup ont été prises au piège. Dix personnes en situation de handicap et un encadrant, âgés de 27 à 50 ans, ont péri dans l’incendie. Les onze corps sans vie ont été retrouvés "au premier étage et dans la partie mezzanine" effondrée, précise le parquet.

Daniel Leroy, adjoint au maire de Wintzenheim, est arrivé vers 7 heures. Il n’y avait déjà "plus rien", "Le bâtiment était entièrement consumé dans sa partie haute, la toiture était complètement effondrée", explique l’élu, cité par Le Monde, estimant que les occupants ont été "surpris en plein sommeil, tout le monde dormait".

L’enquête, ouverte pour “recherche des causes de la mort”, a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Elle devra répondre à plusieurs questions. Le lieu répondait-il aux normes nécessaires pour accueillir du public ? Et était-il adapté pour accueillir ces deux groupes ?

Selon Daniel Leroy, adjoint au maire de Nancy, interrogé par France Bleu Alsace, ce gîte était « agréé pour accueillir 16 personnes », alors que 28 personnes dormaient sur place. Entendue par les enquêteurs, la propriétaire du gîte a assuré, de son côté, "avoir loué son gîte pour 15 personnes". En état de choc, elle a été prise en charge par les secours.