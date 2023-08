Villefranche-de-Panat. Un samedi par mois c’est VTT !

Depuis juin, Courir en Lévézou propose des sorties mensuelles pour les amateurs de vélo. VTT ou VTC, deux groupes prennent le départ tous les 2es samedis du mois, le prochain rendez-vous étant fixé à ce 12 août. Les VAE sont acceptés. On se retrouve à la salle polyvalente à 9 h pour les VTT et à 10 h pour les VTC pour des balades sur les chemins ou routes du territoire (ouvert à tous dès 16 ans). L’adhésion à Courir en Lévézou est obligatoire (15 €) ainsi que la souscription d’une assurance individuelle pour un montant de 20 € et la présentation d’un certificat médical. Les participants doivent respecter le Code de la route et porter un casque. S’inscrire au06 73 22 36 36 pour le VTT ou au 07 88 52 67 74 pour le VTC.