La sablothérapie, une source de bien-être aux multiples bienfaits

(ETX Daily Up) - Que diriez-vous d'un bon bain de sable pour vous ressourcer cet été ? L'idée peut prêter à sourire, et pourtant… Dans certains pays, comme l'Egypte, l'Algérie, ou le Japon, la sablothérapie est considérée comme une véritable source de bien-être, bénéfique pour la santé comme pour la peau. On vous explique tout !

Connue pour ses onsen - comprendre sources chaudes - la ville japonaise de Beppu offre aussi la possibilité aux touristes, et aux locaux, de profiter de bains bien plus insolites… à base de sable. Au Beppu Kaihin Sunayu, pour une dizaine de dollars, hommes et femmes peuvent depuis plusieurs années demander à être enfouis dans le sable pour bénéficier des vertus de chaque grain déposé sur l'ensemble du corps. Une pratique simplement baptisée 'sablothérapie', qui fait également des émules dans d'autres villes japonaises, ainsi que dans d'autres pays comme l'Egypte.

Un bain de sable chaud

Amis parents, vous vous êtes forcément, un jour ou l'autre, retrouvés dans cette situation embarrassante au cours de laquelle vos enfants vous ont suppliés de vous recouvrir entièrement de sable. Vous y avez sans doute réfléchi à deux fois, puis avez capitulé, malgré une certaine claustrophobie associée à la peur d'être abandonnés sous un soleil de plomb. Et bien, sachez que vos enfants vous ont fait bénéficier d'une séance de sablothérapie gratuite. Elle n'est pas belle la vie ? Cette thérapie par le sable, comme on pourrait l'appeler, se pratique en réalité sous surveillance, et il ne s'agit d'ailleurs pas de creuser un trou dans le sable pour s'y laisser enterrer, mais de se faire recouvrir de sable chaud.

Plus encadrée, la sablothérapie - également connue sous les noms de psammatothérapie ou arénothérapie - ne se pratique pas sur une plage lambda, encore moins en plein soleil. Cette pratique consiste à prendre un véritable bain de sable. Il s'agit d'être entièrement recouvert de sable, modelé par des experts autour du corps. Seule la tête, qui repose elle-même sur un coussin de sable, reste dégagée. Certains diront que cette position n'a rien d'agréable, mais elle est pourtant source de nombreux bienfaits pour celles et ceux qui ont l'habitude de s'y adonner, à commencer par une totale sensation de relaxation et de bien-être.

Eliminer les toxines

Chauffé par le soleil sans pour autant brûler la peau, le sable offre des vertus identiques à celles d'une séance de sauna, pour la simple et bonne raison qu'il fait transpirer celui ou celle qu'il recouvre. Une chose qui permettrait d'élimer les toxines, et donc les impuretés de la peau, d'activer la microcirculation sanguine, et de faire profiter en retour aux tissus cutanés de tous les minéraux présents dans le sable. La peau en ressort donc plus rayonnante, et plus saine. Un point à ne pas négliger.

Les bains de sable seraient également bénéfiques pour soulager certains rhumatismes. Mieux vaut toutefois en parler à son médecin traitant avant de se jeter… dans le sable. Enfin, les grains de sable sont connus pour être des exfoliants efficaces. La sablothérapie permet donc de se débarrasser - aussi - des peaux mortes. De multiples vertus dont chacun peut profiter lors de bains allant de 5 à 15 minutes seulement. Une chose à prendre en compte, car s'enterrer dans le sable trop longtemps peut bien évidemment se révéler dangereux.