Flagnac. Le jardin médiéval embellit le site

"Le jardin médiéval avance bien s’agrandit grâce au travail acharné des bénévoles de l’association et cette année il s’orne même des premières plantations.

C’est un réel plus pour le château et même si aujourd’hui on parle encore de jardin, on pourra bientôt parler d’un parc au château de Pagax. Jardin médiéval, prairie fleurie mellifère, verger, carré Médicis et bientôt la vigne.

Un véritable écrin pour mettre en valeur le château qui connaît aussi des animations (ouverture du site à la visite une fois par mois, rando nocturne aux flambeaux, marché artisanat d’art…)", complète Christian Dessalles.