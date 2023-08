Paris : comment la Ville prépare l'arrivée des Jeux olympiques

À un an des Jeux olympiques et paralympiques, la Ville de Paris, le comité d'organisation Paris 2024 et la préfecture de police de Paris testent plusieurs dispositifs et épreuves dans la capitale pour préparer au mieux l'accueil du plus grand événement sportif mondial. Retrouvez toutes les informations pratiques et les perturbations liées à ces tests grandeur nature.

L'été 2023 sonne l'heure des tests en vue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris ! Le but de la Ville de Paris, de Paris 2024 et de la préfecture de police est de se préparer à la gestion simultanée de plusieurs événements dans une zone rapprochée, d'étudier la logistique de certaines zones complexes et de s'assurer du bon déroulement des épreuves dans la Seine.

Le 17 juillet 2023 :

Test de la parade des bateaux pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine. Plus de 50 embarcations se sont succédés sur le fleuve pour tester le flux et la logistique.

Les 5 et 6 août 2023 :

Ces dernières semaines, le territoire francilien a subi les plus fortes précipitations estivales enregistrées sur ces 20 dernières années.

À la suite de ces événements météorologiques exceptionnels qui ont impacté négativement la qualité de l'eau de la Seine, la World Aquatics et la Fédération française de natation ont pris la décision d'annuler les journées de compétition prévues les 5 et 6 août 2023 pour la Coupe du monde de natation marathon. Les tests devaient se dérouler entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides.

Du 17 au 20 août 2023

Test des épreuves de triathlon et para triathlon dans la Seine et sur route. Les athlètes pourront être aperçus sur les parcours à partir de 8 h 15 du matin les 17, 18, 19 et 20 août.

Pour ces événements exceptionnels, les rues doivent s'adapter afin d'accueillir ces compétitions. Des perturbations en termes de circulation et de stationnement sont à prévoir sur certains axes présents dans les périmètres de compétition.

Circulation dans les périmètres de compétition

Un périmètre rouge d'interdiction à la circulation des 4 roues motorisées : activé le 16, 19 et 20 août matin (5-14h), les 17 et 18 août pendant toute la journée (5h-18h). Le mercredi 16 août, à partir de 2h30, les voies du parcours du triathlon ne seront plus accessibles à la circulation.

Une dérogation à destination des riverains et des professionnels (pour des accès chantiers ou des livraisons) sera possible dans les rues qui ne sont pas aux abords immédiats du parcours de triathlon, sur présentation d’un justificatif de type pièce d’identité ou justificatif de domicile pour les riverains véhiculés, d'une lettre de mission ou d'un bon de commande pour les accès chantiers ou les livraisons. L’accès à la circulation des véhicules pour des soins médicaux, les urgences médicales et interventions pompiers sera possible dans le périmètre rouge durant toute la période.

Un périmètre bleu de déviation : activé le 17 et le 18 août matin pendant les épreuves. Il s'agit d'un périmètre de déviation et non de transit.

s circulations piétonnes (notamment des riverains) seront maintenues dans tous les périmètres de compétition grâce à la mise en place de points d'entrée spécifiques pour les piétons (fermés systématiquement 30 minutes avant les courses). Après chaque compétition, les points d'entrée réservés aux piétons et les barrières situées sur des intersections seront libérés sous deux heures.

La navigation sur la Seine sera arrêtée les 4, 5, 6, 16, 17, 18 et 20 août 2023 de 2 h à 11 h du matin et le 19 août 2023 de 2 h à midi.

L'accès des véhicules aux différents périmètres sera autorisé sur présentation d'un justificatif.

Les vélos et les deux roues motorisées pourront circuler normalement.

Les itinéraires des bus seront déviés.

En dehors des horaires de compétition et d'activation de ces périmètres, la circulation reste possible sur l'ensemble des voies.