Paris : le programme des festivités pour les Jeux olympiques a été dévoilé

Une vingtaine de sites parisiens vous feront vivre gratuitement la grande fête olympique pendant l'été 2024. Où, quand, comment ? On vous dit tout !

La fête sera au rendez-vous des Jeux de Paris 2024 ! Dans un an, les Jeux olympiques débuteront par une célébration exceptionnelle sur la Seine, partagée par des centaines de milliers de spectateurs depuis les quais du fleuve.

Avec le « Off des Jeux », vous pourrez profiter ensuite de l’engouement olympique en dehors des sites de compétition. Le « Off des Jeux » rassemble toutes les festivités gratuites, organisées à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques, hors des sites de compétition. Pour vivre les Jeux partout dans Paris, en famille, entre amis…

Une vingtaine de lieux de la capitale accueilleront ces festivités :

Des sites emblématiques : parvis de l’Hôtel de Ville, Académie du Cimat, Quartier Jeunes, Fabrique de la Solidarité…

Paris Plages sera aux couleurs des Jeux, sur les rives de Seine et au bassin de la Villette, et sera étendu pendant l’été 2024 au canal Saint-Martin.

Des sites de proximité pour apporter l’ambiance des Jeux dans les quartiers parisiens (parcs, places, mairies d'arrondissement…).

Tous ces sites, organisés en lien avec les mairies d'arrondissement, proposeront des animations sportives et culturelles, des espaces de restauration et la retransmission des épreuves.

Tous les acteurs locaux y seront mobilisés pour mettre en valeur le savoir-faire parisien. Les sites seront accessibles et s'inscriront dans la démarche visant à mettre fin à l'utilisation du plastique à usage unique. Ils privilégieront les circuits courts pour les offres de boisson et de restauration.

Le « Champions Park », initié par Paris 2024, sera le lieu de rendez-vous des fans de sport du monde entier pour célébrer les athlètes médaillés. Avec un emplacement de prestige : au Trocadéro, au pied de la tour Eiffel.

Chaque journée sera marquée par la célébration des médaillés de la veille, qui seront invités à venir défiler au contact du public, et se poursuivra avec la diffusion live des grandes finales de la journée.

Des performances artistiques et culturelles viendront enrichir la programmation.