"La Gallery" ouvre à Najac

Petit à petit, la présence de commerces reprend ses droits sous le couvert de la cité médiévale. Dernier en date à s’installer en ce début d’été, avec la ferme intention de durer dans le temps, Yannick Gauchy. Enfant du pays, le photographe professionnel a ouvert sa "Gallery", un lieu associant expositions, bientôt accueil de créateurs en résidence, mais aussi visant à servir de tremplin à son activité de photographe, grâce à la visibilité que donne une telle vitrine.

Après avoir travaillé en agence photo dans la région parisienne, Yannick est revenu en terres najacoises avec le double objectif de retrouver des racines avec lesquelles il n’a jamais vraiment rompu et de créer son activité professionnelle autour de la photographie dans le bourg qui l’a vu grandir. Le premier galop d’essai intervient depuis le début du mois de juillet. " Au départ, il y a eu cette rencontre avec l’artiste Anne Turlais, installée à Cabrerets dans le Lot et qui cherchait un lieu d’exposition. "

Lui, de son côté, caressait l’idée de développer quelque chose sur Najac. Cette synergie de vue a donné naissance à la Gallery, art et photographies. Une raison sociale résume parfaitement la volonté du faiseur d’images. Son concept reposait sur le principe de montrer des créations, de promouvoir l’art de la carte postale avec Najac en toile de fond et de développer tous les travaux photos possibles : carte d’identité, mariages, baptêmes, communions, photos scolaires, travaux pour entreprises… Les lieux seront donc ouverts à l’année. Au niveau carterie, Yannick s’ouvre aussi à des artistes locaux comme Bérangère Beauregard, implantée à La Fouillade, et d’autres. "Ma volonté est bien de bénéficier d’un maximum de créations montrant Najac afin d’élargir le champ le plus possible", tranche le photographe. Il ne sera pas le dernier à mettre les mains dans les différents coins du village médiéval au fil des saisons.

Pour la photo scolaire, son expérience aidant, il ne laissera aucune place à l’approximation. "Je veux quelque chose de carré." Son objectif réaffirmé est bien d’apporter un plus à Najac que ce soit avec ses travaux, comme avec l’accueil d’artistes en résidence "dans de bonnes conditions". Contact : 06 61 8 34 74.