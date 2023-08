Entraygues-sur-Truyère. Un week-end de fête se prépare

Le comité d’animation met en place un long week-end d’animations et de fête médiévale.

Dès jeudi 17 août :

Randonnée pédestre familiale, à 17 h 30, départ devant l’O.T.

Apéro concert avec "The Djaboss" maison des associations, rue droite, à partir de 20 h.

Vendredi 18 août :

Conférence "Entraygues au Moyen-Âge", à 20 h, salle du Conseil, à la mairie. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle multiculturelle. Concert "A la Vostra", 4 avenue de la Cornélie, en soirée.

Samedi 19 août : Fête foraine. À 14 h, concours de pétanque, au Val de Saures.

De 15 h à 18 h : nombreuses animations médiévales, avec les "compagnons du Chêne Ardent", sous le château. A 21 h, concert médiéval, à l’église d’Entraygues. À partir de 20 h, concert avec "Blues Salopards", café de l’indépendance (réservation repas conseillée)

Dimanche 20 août : Dès 8 h, tripoux au centre de secours. Vide grenier, de 8 h à 17 h, dans les rues : inscriptions au 06 88 14 41 42

À 10 h, visite guidée de la vieille ville. Départ devant l’OT. À 10 h 30, messe, à l’église d’Entraygues

À partir de 11 h, apéritif offert, place de l’église, vente de pâtisseries et tombola.

De 15 h à 18 h : animations médiévales, sous le château.

À 20 h, repas paella. Inscriptions au 06 88 14 41 42 ou à l’OT (seulement en présentiel)

À 22 h 30, feu d’artifice.

Le comité d’animation et de fêtes espère le soutien du plus grand nombre pour réussir la fête et remercie déjà les commerçants et artisans qui ont apporté leur soutien.