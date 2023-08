Aveyron : plusieurs évacuations à la suite d'une importante fuite de gaz

Cela s'est produit sur la commune de Salles-la-Source, ce jeudi 17 août 2023.

Peu après 11 heures ce jeudi, les sapeurs-pompiers de l'Aveyron ont été appelés pour une importante fuite de gaz sur la commune de Salles-la-Source. Et plus précisément dans le village de Souyri, chemin de Larquet. Alors que des travaux y étaient menés, une conduite de gaz a été touchée. Celle-ci alimentait plus de 80 domiciles !

Habitations évacuées

Pour éviter un accident, les secours ont procédé à l'évacuation des habitations les plus proches de la fuite. En tout, huit personnes ont été concernées. Les techniciens de GRDF, distribution de gaz naturel en France, sont intervenus afin que tout rentre dans l'ordre au plus vite. Aucun blessé, ni intoxication ne sont à déplorer.