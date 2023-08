Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’édition 2023 des fêtes de la rive droite fut incontestablement un excellent cru

Le président du comité des fêtes de la rive droite, Alain Combacau s’est félicité du succès obtenu par la fête de la rive droite.

Le vénérable comité a pu compter sur les "vieux" qui ont tous répondu présent, (ou presque), avec le remarquable apport de jeunes.

Le bal du samedi, malgré un temps automnal, a connu un succès sans précédent, dans une ambiance festive sans le moindre incident !

Auparavant le concours de pétanque a comptabilisé un nombre de participants dans la moyenne des années précédentes.

La retraite aux flambeaux, avec la remarquable peña "Los caballeros", a entraîné à travers la ville et jusqu’au chapiteau, la foule des Marmots et des touristes.

Seul couac et non des moindres, l’absence de l’embrasement du monument Talabot, l’artificier a privé de ce moment pyrotechnique, les spectateurs présents sur le pont, le tout sans prévenir le responsable, sans commentaire !

Dimanche, malgré une matinée fraîche, le vide-greniers géant laissait augurer du succès de cette fête. La foule des chalands et des fouineurs en tout genre a envahi les vielles rues. En fin de matinée le traditionnel jeu de la cruche a ravi les petits et les grands. Pour clore la matinée, un premier passage musical de la peña "Los caballeros", premier passage aussi de M. Culbuto qui a étonné autant qu’il a réjoui par son spectacle très original et jamais vu ici. Premier passage également de la troupe d’échassiers aux costumes éclatants et à la dextérité sans faille. Après une pause déjeuner bien méritée, tout le monde a repris du collier pour une après-midi où le succès ne s’est pas démenti, M. Culbuto, les échassiers, auxquels se sont associés Bambou le clown, la maquilleuse pour enfants et la tyrolienne.

Et comme personne n’était encore rassasié par ce programme, le désormais incontournable repas sous le chapiteau a attiré près de 600 gourmets.

À 22 h 30, les premières détonations ont retenti dans le ciel de St-Geniez, annonciatrices de la magnificence du feu d’artifice qui suivit pour une demi-heure d’un bouquet final quasi permanent.

Comme tout a une fin, la fête de la rive droite, (pour la 98e année du comité !), s’est clôturée par le bal avec podium multi-lights. Dommage que le froid de la nuit ait empêché de terminer ces festivités par un nouveau succès. Tout est relatif puisque malgré un temps de Toussaint, les jeunes sont encore revenus nombreux.