Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. À la fête de la race Aubrac, on fête aussi l’authenticité

C’est toujours avec autant d’enthousiasme et de bonne humeur, que les membres de l’association des éleveurs de la race Aubrac en pays d’Olt ont organisé cette nouvelle édition de la fête de la race Aubrac. Certes, cette année, comme partout dans toute la région l’affluence des touristes était moindre. Pourtant, les visiteurs étaient au rendez-vous de cette manifestation riche en authenticité.

C’est très tôt dans la matinée que les membres et bénévoles de l’association, de toutes générations confondues, ont installé place du général De Gaulle les belles Aubrac. Les visiteurs, habitants du village et vacanciers sont venus les admirer sous l’ombre des platanes de la place. À la tribune, différents intervenants ont pu parler avec passion de cette belle race.

Toute la matinée des échanges amicaux ont eu lieu entre habitants de la région et touristes et aussi des retrouvailles entre amis et voisins autour d’un verre.

Tout au long de la matinée les jeunes de l’association proposaient des billets pour deviner le poids de Nestor, un magnifique taureau de race Aubrac qui a affiché le poids de 947 kg sur la balance. Au terme du dépouillement de cette tombola ils étaient neuf à avoir trouvé le poids exact de l’animal. Certainement, pour la plupart d’entre eux, c’était un coup de chance.

Au tirage au sort, un seul a pu remporter une superbe cloche, les autres se sont réjouis avec d’autres lots offerts par les partenaires.

Sur les coups de midi, les connaisseurs attendaient avec impatience la dégustation de la viande, race Aubrac.

Tous s’en sont délectés. La matinée a été animée par le groupe folklorique La cabrette du Haut Rouergue, qui a fait une démonstration de danses traditionnelles de la région.

Ensuite, les organisateurs poursuivaient leur travail pour préparer la deuxième partie de la journée qui se déroulait le soir place du Cours avec le traditionnel repas qui a accueilli plus de 1 000 personnes, une participation inférieure à l’année précédente, néanmoins, très bonne. La soirée a été animée par l’excellent orchestre d’Olivier Teissèdre qui a fait danser tous les participants petits et grands jusqu’au bout de la nuit. Pour cette édition, une nouveauté : les organisateurs ont proposé aux visiteurs une exposition photo sur toile en partenariat avec le PNR de l’Aubrac.

Ce fut une belle journée, très apprécié de tous qui une nouvelle fois a su offrir aux visiteurs un bon moment d’authenticité, de convivialité, et de traditions.

À l’année prochaine !