Morts dans leurs voitures en flammes : deux accidents distincts mais similaires dans l'Hérault

Ces deux accidents mortels ont également tous deux eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi.



Deux accidents de la route mortels, dans les mêmes circonstances, tous deux dans l'Hérault, tous deux à la limite du Gard tous deux dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août, à trois heures d'intervalle et à moins d'une trentaine de kilomètres de distance l'un de l'autre. Et avec le même scénario, selon Midi Libre : une perte de contrôle, une voiture qui bascule dans le fossé et qui s'enflamme, sans que la personne qui la conduisait ne puisse s'extirper du brasier.

Cette nuit-là d'abord, vers 2 heures du matin sur la D121 sur la commune de Campagne, aux portes du Gard, une femme de 37 ans perd le contrôle de sa Twingo, fait une sortie de route et finit dans le fossé. Son véhicule s'embrase sans que la conductrice ne puisse s'en extraire.

Trois heures plus tard, entre 22 et 30 km plus au sud suivant le trajet, sur la D 61, à l'entrée d'une 2x2 voies en travaux, commune de Marsillargues, limitrophe avec le Gard, un homme perd le contrôle de sa Mercedes de grosse cylindrée. La voiture quitte la route, finit sur le toit, dans le fossé situé à 4 m en contrebas, avant de prendre feu. Le véhicule était encotre en flammes quand les secours sont arrivés.

Deux accident distincts, pour le même horrible dénouement.