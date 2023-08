Decazeville. À l’agenda des visites et sorties de la semaine

Des visites pour découvrir le territoire et des animations multiples pour se détendre cette semaine.

Mardi 22 août : Visite guidée du parcours street art Aubin-Cransac. Rendez-vous à 15 heures, à l’office de tourisme de Cransac et découvrez des fresques murales plus belles les unes que les autres, réalisées par des artistes de renom. Tarif et réservation au 05 65 63 06 80.

Mercredi 23 août : Visite guidée du plateau des Forges au Gua. Rendez-vous au stade Léopold-Goryl, à Aubin-le Gua, à 15 heures pour un saut brûlant dans le passé et l’histoire du Bassin houiller. Tarif et réservation au 05 65 63 06 80.

Atelier de méditation consciente par Patricia, à 15 heures et 16 h 30, office de tourisme de Cransac, participation consciente et raisonnée. Informations au 05 65 63 06 80.

Jeudi 24 août : Visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures au bureau de l’office de tourisme de Decazeville pour revivre l’épopée industrielle d’une région et son façonnage socioculturel. Tarif et réservation au 05 65 43 18 36.

Vendredi 25 août : Croisière pirates sur le bateau d’Olt avec chasse aux trésors pour les 6-10 ans (âge conseillé). Rendez-vous à 14 h 30 à l’embarcadère du port de Lacombe, à Flagnac. Tarif et réservation au bureau de l’office de tourisme de Flagnac ou au 05 65 63 27 96.

Caravane du sport aux Arcades du Gua, à Aubin, de 15 heures à 19 heures. Venez découvrir et essayer plusieurs sports avec le CAAP d’Aubin. Informations au 06 88 40 66 63.

Atelier de scrapbooking, carte mini-album. Rendez-vous à 14 heures, à l’office de tourisme de Cransac, idéal pour apprendre les techniques avec l’association Scrap. Tarif et réservation au 05 65 63 06 80.

Samedi 26 et dimanche 27 août : Agnac en fête, avec pétanque (14 h 30) et brazucade à partir de 19 heures le samedi. Petit-déjeuner tripous/tête de veau le dimanche dès 8 heures.

Réservation pour le repas et la soirée du samedi au 06 16 94 57 29 ou 06 74 94 08 11.