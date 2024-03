Onet-le-Château. Entre marionnettes et orgue de barbarie

Mercredi, pour le rendez-vous conte de la médiathèque, au Krill, avant d’inviter Cannelle et Timothée, ses deux fidèles compagnons, Rodolphe a commencé son spectacle avec un morceau musical joué à l’orgue de barbarie, une occasion pour l’artiste de faire découvrir à son tout jeune public, cet instrument emblématique et de commencer un joli échange avec lui, qui s’est poursuivi avec le conte musical et l’entrée en scène de ses deux marionnettes. Un spectacle tendre et émouvant qui sensibilise les enfants au respect de l’environnement, de la faune et de la flore, en racontant la belle histoire d’amitié entre un ours grognon et une fillette sauvage, qui vivent dans les montagnes des Pyrénées…

Le prochain rendez-vous conte, aura lieu mercredi 17 avril, pour une rencontre avec "le petit Prince".