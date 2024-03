Villefranche-de-Rouergue. Conférence sur l’Aveyron lors de la Deuxième guerre mondiale

La Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue tient aujourd’hui une conférence, dans son atelier Histoire et Patrimoine. En octobre dernier, Christian Font (photo) avait présenté son ouvrage, coécrit avec Henri Moizet, "L’Aveyron et les Aveyronnais, dans la 2e guerre mondiale". Cet auteur est de retour pour évoquer son travail, publié sous le titre : "Résistance et Résistants dans l’Aveyron en guerre". Principaux points évoqués : Des freins nombreux et puissants à l’entrée en résistance pour une majorité d’Aveyronnais ; l’Aveyron département refuge et pépinière de maquis ; les combats de juillet ; août 1944 dans la région de Villefranche, etc. Christian Font, docteur en histoire, chercheur associé à l’Institut d’histoire du Temps présent (CNRS – Paris) de 1989 à 1999, a publié plusieurs articles et ouvrages sur l’histoire de l’Aveyron au XXe siècle. Rendez-vous ce samedi 16 mars à 14 h 30, dans l’ancienne salle CD/DVD, au 31 rue du Sénéchal, à Villefranche-de-Rouergue.