Naucelle. Le printemps des jeux, c’est parti !

Les acteurs Petite enfance, enfance, jeunesse et le centre social et culturel s’associent pour proposer le Printemps du jeu en Pays ségali. Au programme, des temps intergénérationnels et des jeux en famille ouverts à tous ! D’avril à mai, les structures d’accueil (crèches, relais petite enfance, accueil de loisir, Maison des jeunes, centre social…) mettent le jeu à l’honneur en proposant des ateliers, des soirées et une conférence-débat "Laissez-les jouer !", jeudi 13 avril à 20 heures à la salle des fêtes de Carcenac-Peyralès à Baraqueville : "Il paraît que les enfants ne savent plus jouer seuls ? Et en même temps il est difficile pour nous parents ou professionnels de les laisser "s’ennuyer" … Qu’est-ce que jouer ? Comment favoriser le jeu ? Quel est la place et le rôle de l’adulte ?".

Autant de questions auxquels répondra Anne-Marie Casals, psychologue et responsable de recherche sur le jeu dans une structure de formations aux métiers du jeu et du jouet.

Gratuit, inscription conseillée : 05 65 72 29 19 ou famille@cscps.fr

L’on peut retrouver tout le programme du Printemps du jeu en Pays ségali au sein des structures d’accueil de vos enfants.

Renseignements, tarifs et inscriptions : Petite enfance : 06 13 75 33 05 Relais petite enfance : 06 43 86 45 19 - 06 15 80 67 60 Enfance : 06 10 18 22 72 Jeunesse : 06 43 86 38 88 et centre social et culturel : 05 65 72 29 19.