Lacroix-Barrez. Le Sentier de l’imaginaire sous les lampions de la Guinguette

Dernièrement a eu lieu la fête de l’été organisée par l’association du Sentier de l’imaginaire "Du magma à la pierre".

La musique traditionnelle, avec violon et accordéons, a fait l’ouverture de cette soirée.

Marguerite initiait et invitait chacun à venir danser sur le parquet installé à cette occasion.

En deuxième partie de soirée, rock plein pot avec le groupe The Gus Bacchus band. Merci aux musiciens de ce groupe et à Jean-Louis, Caroline et Sébastien pour la version musique traditionnelle. Le succès de la soirée est clair : beaucoup de monde, à la fois des vacanciers de passage tout comme les habitués de bonnes dates festives du pays ! Il a fallu assurer l’affluence de convives, pour cela, chapeau et un immense merci à la Ferme de Dilhac, à l’épicerie Terre Gourmande, à la Ferme de La Martinie et au Carrefour de Mur-de-Barrez. A souligner également l’implication des bénévoles du Sentier de Lacroixlors de toutes les étapes des préparatifs et tout au long de cette grande soirée.

Pour la soirée plusieurs objets, petits meubles et parasols "esprit guinguette", d’époque, authentiques, ont été prêtés par L’Amaranthe, brocante et vintage d’Aurillac.

Ces objets superbes ainsi que la voiture "4 chevaux" prêtée par Gilbert Sabaut ont participé à cette ambiance vraiment guinguette recherchée pour la thématique de cette soirée.

Afin de pouvoir vous servir au mieux les fois suivantes, les réservations sont vraiment souhaitées. Au grand plaisir d’une prochaine édition !