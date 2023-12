Lacroix-Barrez. Les adhérents de la Fnaca à l’écoute

Les membres de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (Fnaca) se sont retrouvés à la salle des fêtes. Après le mot d’accueil du président, une rencontre très constructive a permis de mettre l’accent sur les nouveautés présentées qui permettent à la Fnaca de surmonter les difficultés inhérentes à l’âge et à la disparition hélas trop fréquentes des adhérents et adhérentes du comité. Un tiers des membres du conseil d’administration a été renouvelé. René Pagès, vice-président pour le Nord Aveyron a clôturé cette rencontre suivie par les élus présents et les adhérents. Une prochaine exposition sur la guerre en Algérie est envisagée pour le printemps 2024 au village de Lacroix-Barrez. C’est au monument aux morts que s’est poursuivie cette rencontre avec un dépôt de gerbe avant de se retrouver autour d’un bon repas chez Gauthier Reyrolles.