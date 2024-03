Lacroix-Barrez. Les chemins se font une beauté

Dans le cadre de la journée nationale de nettoyage des chemins sous l’égide du Codever, récemment se sont rassemblées plusieurs associations à Saint-Hippolyte.

Ainsi, à travers cinq chantiers, c’est près de 6 km de chemins qui ont été rouverts et entretenus par une cinquantaine de membres des associations Carladez randonnées motorisées, Rando quad Entraygues, Moto club Lot et Truyère, les chasseurs de Saint-Hippolyte et Loisirs et détente également de Saint-Hippolyte. Dans une ambiance conviviale, armés de tronçonneuses, débroussailleuses et autres cisailles et râteaux, divers groupes se sont notamment attaqués aux chemins de la Boule au ruisseau d’Escalafron, des Bories à Laroque, de La Garrigue au chemin de Plagnole.

Pour l’occasion, Jacques Bonal, délégué départemental du Codever était présent. Il a rappelé l’importance du droit par la loi, pour tous à circuler dans les chemins dans le respect de chacun en appliquant notamment les dix conseils du Codever. Cette manifestation s’est terminée par un repas très convivial, où chacun a savouré les sentiments d’avoir été utile à la collectivité et de contribuer au bien vivre ensemble.

Une excellente journée à renouveler pour le plaisir de tous.