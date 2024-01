Lacroix-Barrez. L’ancien maire Louis Boyer reçoit l’écharpe de maire honoraire et la médaille du Sénat

Dernièrement, le maire Jean Delmas a présenté ses vœux à la population de Lacroix-Barrez en présence de Véronique Ortet, sous-préfète de l’arrondissement de Rodez et secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, d’Alain Marc, vice-président du Sénat, de Jean-Claude Anglars, sénateur de l’Aveyron, d’Annie Cazard, vice-présidente du Conseil départemental et de la communauté de communes, de Francine Lafon, maire de Saint-Hippolyte et conseillère départementale, de Vincent Alazard, maire de Laguiole et conseiller départemental, des maires des communes du Carladez et des maires honoraires des communes voisines. À cette occasion, le maire de Lacroix-Barrez a remis la médaille et l’écharpe de maire honoraire à Louis Boyer, ancien maire de Lacroix-Barrez, et Messieurs les sénateurs lui ont remis la médaille du Sénat pour services rendus à la commune pendant l’exercice de ses mandats devant près de 200 personnes. Une galette des Rois a été offerte pour clôturer cette belle cérémonie.