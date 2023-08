Marcillac-Vallon. La chapelle de Monédiés, prochaine étape des "Rendez-vous du patrimoine"

En période estivale et en lien avec label Vignobles et Découvertes, l’office de tourisme Conques-Marcillac propose de découvrir les trésors cachés du patrimoine du territoire à travers des visites commentées et agrémentées d’un moment de convivialité et d’échange autour du savoir-faire vigneron. Après Muret-le-Château et Saint-Austremoine, la prochaine étape des "Rendez-vous du patrimoine" aura lieu samedi 26 août à la chapelle de Monédiès, située sur la commune de Grand-Vabre, qui est un exemple très représentatif de l’architecture préromane rouergate. Son édification remonterait au Xe ou XIe siècle. Le pouillé de Conques rapporte que la chapelle formait un prieuré sans cure, de l’ordre de saint Benoît, administré par les moines de Conques, avec obligation d’y célébrer un certain nombre de messes. À l’état de ruine et envahie par les ronces il y a quelques années encore, l’édifice a fait l’objet d’une restauration exemplaire menée conjointement par la commune et l’association "Culture et patrimoine" de Grand-Vabre.

Au programme de la matinée

9 h 30 : rendez-vous au pont de Passesc (avant Grand-Vabre depuis Conques), pour rejoindre le site accessible uniquement après une randonnée d’une trentaine de minutes.

10 heures-11 heures : visite commentée de la chapelle par Pierre Madrières, ancien secrétaire de Culture et Patrimoine et par Pierre Lançon, bibliothécaire du centre de documentation historique de Conques et de la Société des lettres de l’Aveyron.

11 heures – 11 h 30 : dégustation, offerte sur place par Julien Gauthier et Alex Manharic, de l’apéritif local, le Saint-Hervé, élaboré à partir de fleurs fraîches de sureau.

11 h 30 : retour au pont de Passes.

Inscriptions obligatoires (gratuite) au 05 65 71 13 18 ou au 05 65 72 85 00.