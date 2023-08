Aveyron : retour sur les flammes qui ont ravagé 22 hectares à Viviez

Circonscrit, l’incendie de Viviez n’était pas encore éteint ce lundi matin matin. Une trentaine de sapeurs-pompiers et deux hélicoptères sont restés mobilisés toute la journée.

Hier encore, six camions et une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur l’incendie de broussailles à Viviez, déclaré dimanche après-midi vers 16 heures au lieu-dit le Tournier, sur les hauteurs du village. En cette journée caniculaire, les flammes, attisées par un léger vent, avaient rapidement progressé dans une végétation sèche avec de nombreux conifères, très inflammables. Le feu a ravagé 22 hectares et nécessité l’intervention de près de 77 sapeurs-pompiers des centres de secours du Bassin, de Montbazens, de Rodez, de Villefranche-de-Rouergue et Figeac.

Un Dash a également effectué une dizaine de largages de produit retardant. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un incendie d’origine encore inconnue

Sept personnes ont dû quitter leur domicile, isolées sur les hauteurs du village et coupées d’électricité par prévention. Circonscrit à minuit, dans la nuit dimanche à lundi, l’incendie n’était pas encore éteint hier matin. Aux premières loges du balai des secours hier, les Viviézois face au moulin du Barry Haut, à l’entrée du chemin de pierres menant aux flammes, ne se disaient pas inquiets. "Si les pompiers n’étaient pas passés juste devant la maison, on ne serait pas rendu compte qu’il y avait un incendie", confie l’un d’eux. Pourtant, en s’enfonçant 500 mètres dans la forêt, les premières végétations calcinées et tuyaux de pompiers sont déjà là. Six véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers sont restés mobilisés ce lundi. "On entend les hélicoptères tourner depuis ce matin", témoigne un habitant. Deux appareils ont en effet assisté les pompiers au sol ce lundi jusqu’à 17 heures pour éteindre les derniers points chauds, difficiles d’accès sur la zone escarpée encore fumante.

La police judiciaire sur place

En fin d’après-midi, le foyer principal était totalement éteint, et les habitants ont pu réintégrer leur habitation.

Deux camions et une voiture des sapeurs-pompiers sont restés sur place toute la nuit.

La police judiciaire, qui a eu du mal à accéder au sinistre, s’est également rendue sur place afin d’effectuer les premières constatations pour les besoins de l’enquête.