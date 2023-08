Florentin-la-Capelle. Une bien belle journée pour la famille Rouchès de la Capelle

Le mardi a été une grande et belle journée pour la famille Rouchès de la Capelle. En effet, Michèle et Gérard fêtaient ce jour-là leurs noces d’émeraude ainsi que leurs anniversaires respectifs : 60 ans pour Michèle et 65 ans pour Gérard.

Les jeunes mariés sont arrivés à la salle des fêtes du village à bord d’une Dauphine bien fleurie. Entourés de leurs enfants : Audrey et Florian et de leurs petits-enfants : Noham, Maël et Héloïse, ils ont accueillis à bras ouverts un grand nombre de parents et d’amis. Une belle ambiance s’est installée dès le départ pendant l’apéro qui a été suivi d’un bon repas de terroir. Des membres de la famille ont pris la parole pour évoquer des souvenirs, dire leur joie d’être là en ce jour spécial et un diaporama de photos a été présenté aux convives, ce qui a suscité quelques moments d’émotion. La journée s’est terminée en musique assez tard dans la soirée. Les mariés n’ont pu échapper à la tradition du "pot de chambre" .

Pour remonter le temps, rappelons que Michèle et Gérard se sont unis le 14 août 1983 en l’église de Crozillac et à la mairie de Montpeyroux. Le véhicule nuptial était une R 12 et le repas de noce avait eu lieu au restaurant Vayssade du Nayrac. Ils se sont installés à la ferme familiale de La Capelle où ils vivent depuis.

Cette journée d’anniversaires a été un grand moment de bonheur pour eux et leur entourage. Nous leur souhaitons au moins encore 40 années de belles années à vivre ensemble.