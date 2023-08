Expérience fatale de chamanisme : l'intrigante mort du docteur Olivier Soulier, Aveyronnais, figure de la sphère complotiste

Originaire de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, le docteur Olivier Soulier a été retrouvé mort fin juin 2023 à la suite d’une expérience fatale de chamanisme. Le parquet de Paris s’est saisi du dossier.

Ce 28 juin 2023, Olivier Soulier a quitté sa propriété de Gensac, petit hameau du village de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, où il aimait tant passer du temps en souvenir de son grand-père, jadis maire de la commune.

Des champignons hallucinogènes

À quelques jours de fêter ses 67 ans, il est à Paris. Il a rendez-vous dans un appartement du 14e arrondissement pour une séance de chamanisme. Le maître de cérémonie, un Italien de 75 ans se définissant comme "explorateur de l’inconscient", a l’habitude de mener des expériences.

Ce soir-là, des champignons hallucinogènes sont au menu. Olivier Soulier ne les digérera pas. Il est victime d’un arrêt cardiorespiratoire.

Victime d'un arrêt cardio-respiratoire

Les secours, rapidement prévenus par l’hôte, ne pourront le réanimer. D’emblée, la mort est déclarée "suspecte". Dans l’appartement, les policiers retrouveront plusieurs "champis" mais également de la diméthyltryptamine, dite DMT.

Le "chaman" placé en garde à vue puis relâché

Cette potion, issue d’une infusion à base de lianes d’Amazonie et interdite en France, est particulièrement puissante : elle est connue pour mimer les effets d’une mort imminente… La perquisition terminée, le "chaman" des beaux quartiers parisiens, ancien coiffeur du "showbiz" comme le révèlent nos confrères du Parisien, est placé en garde à vue. Il sera relâché dès le lendemain.

"Homicide involontaire et exercice illégal de la médecine"

Depuis, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête pour "homicide involontaire" et "exercice illégal de la médecine".

Une carrière multicarte dans le Nord de la France

L’expérience fatale d’Olivier Soulier a, elle, rapidement fait les gros titres. Car au-delà de son caractère exceptionnel dans l’Hexagone, où les adeptes de chamanisme ont l’habitude de se faire discrets voire de s’expatrier, le personnage du défunt intrigue tout autant que sa mort.

Durant le Covid-19, l’Aveyronnais est devenu une figure de la sphère antivax et complotiste. Diplômé de la faculté de médecine de Lille en 1985, il a mené toute sa carrière comme acupuncteur et homéopathe à Marcq-en-Barœul.

Dès le départ, il est attiré par les médecines alternatives, persuadé d’être le maître de "la médecine du sens". "Les maladies délivrent un message, elles ont une signification cachée", aimait-il à répéter dans ces nombreuses vidéos et livres.

Rapidement d’ailleurs, Olivier Soulier se retrouve dans le viseur du centre national d’accompagnement familial face à l’emprise sectaire (Caffes). "Il prétendait pouvoir guérir la sclérose en plaques grâce à une psychothérapie, alors que c’est incurable…", témoignait, pour définir le personnage, l’un de ses confrères au Parisien récemment.

Mais c’est dès l’arrivée de la pandémie du Covid-19 qu’Olivier Soulier gagnera en notoriété.

Le Covid ? "Une mascarade pour nous priver de liberté"

Pour lui, le virus est "une mascarade pour nous priver de nos libertés". Sur les réseaux sociaux, l’homme attire une large communauté. Son complotisme n’a, alors, plus de frontière. Le vaccin ? "Une stérilisation des femmes pour réduire la population mondiale".

Les dirigeants français ? "Un gouvernement de pédophiles pervers". Le réchauffement climatique ? "Une arnaque ". Le monde ? "Il est régi par la famille Rothschild". Le président ukrainien Zelensky ? "Une belle crapule". On en passe et des meilleures.

Quelques jours avant son décès, Olivier Soulier se démarquait une nouvelle fois en assurant que l’attaque au couteau dans un parc d’Annecy avait été "manipulée"… Reprenant de nombreuses "fake news" en vogue dans les milieux d’extrême droite et devenu un habitué du site France-Soir, le médecin multicarte a recueilli de nombreux hommages sur la toile à la suite de son décès, à l’image de celui posté par l’ancienne députée Martine Wonner.

Mais, comme cela pouvait être prévisible, les circonstances du décès ont surtout réveillé la sphère complotiste. Et ce malgré le fait qu’Olivier Soulier souffrait depuis plusieurs années de problèmes cardiaques…

Florilège de ce qu’on a pu lire sur "X", le nouveau Twitter : "Personne n’était au courant de cette soirée chamanique. On sait qu’il embêtait du monde mais on se demande jusqu’où ?", "Pourquoi une telle propagande médiatique ? Est-ce lui qui a écrit ses derniers tweets ?", "Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas envisager la mise en silence des voix qui dérangent", "Très étrange cette mort subite vendue par les médias mainstream et le parquet de Paris".

Olivier Soulier, 67 ans, a été inhumé le 12 juillet à Marcq-en-Barœul. Entre 200 et 300 personnes étaient présentes aux funérailles. "Réduire le Docteur Soulier à ça (le rite chamanique, les campagnes antivax et des propos complotistes), c’est injuste ! Il a sauvé des vies !", s’est énervé l’un de ses proches, à la sortie de l’église, face à l’un de nos confrères de La Voix du Nord.