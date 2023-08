Aquagym : douceur et légèreté de l’effort physique

Vous recherchez une activité physique pour la rentrée ? Trop aisément estampillée "discipline pour seniors", l’aquagym peut être pratiquée par toutes et tous ! Pour un habile mélange de détente et de renforcement musculaire grâce à la résistance de l’eau. Entre autres…

Dans une piscine, notre corps est porté par l’eau. Au même titre que la natation et encore le vélo, l’aquagym préserve ainsi nos articulations des micro-traumatismes répétés lors de chaque contact avec le sol ou une autre surface.

Sans compter que chaque mouvement de nos jambes ou de nos bras se heurte à la résistance de l’eau. Ce qui constitue un bon point pour renforcer nos muscles et ainsi gagner en tonus général. Sans oublier bien sûr les bienfaits sur le cœur et les vaisseaux liés à l’effort physique. Mais en douceur… De quoi relâcher également les tensions et se libérer la tête !

Bonne pour les os…

Au-delà, des études scientifiques ont également montré des avantages en termes de densité minérale osseuse (DMO) – la solidité des os – chez les personnes âgées. Comme le résument les représentants de la fédération française de sport pour tous, "l’aquagym est particulièrement bien adaptée à celles et ceux qui ne sont pas forcément de grands sportifs". Et si vous profitiez de la rentrée pour vous jeter à l’eau ?