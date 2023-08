Florentin-la-Capelle. Souvenirs, émotion et retrouvailles…

Le dimanche 20 août, le village de La Capelle était en effervescence ! Ce sont environ 170 personnes qui se sont retrouvées pour fêter la 10e année des repas de voisins. Mais le but des organisateurs était en plus, cette année, de rassembler tous les natifs de La Capelle, ceux qui y ont été scolarisés, ceux qui y ont vécu, notamment des familles d’ouvriers du barrage de la Selve qui y avaient été logés. Sans oublier les anciens instituteurs : M. Rydzewski et M. Ravanell ainsi que les enfants des anciens enseignants qui ne sont plus là : Mme Armangaud, fille de M. et Mme Batut et les enfants de Mme Veyre.

Le thème de cette journée était "Retour aux sources" d’où le lieu de rendez-vous fixé près de la fontaine des Amoureux pour l’apéro en musique. Sur une ancienne charrette fleurie les musiciens locaux jouaient de la cabrette et de l’accordéon. Après la séance photo, le groupe s’est dirigé vers un terrain situé tout près où étaient installées les tables sous chapiteau pour un repas champêtre.

Une haie d’honneur faite de panneaux avec des photos souvenirs de divers évènements qui ont eu lieu dans le village, photos des anciens, de mariages, des derniers curés, du dernier garde champêtre ainsi que divers documents accueillait les convives.

L’Histoire de plusieurs maisons du bourg et des environs y était également retracée.

L’animation y était assurée par des danses folkloriques et des déguisements.

Une classe a également été reconstituée pour prendre des photos avec les anciens instituteurs présents.

Les anciens élèves ont pu feuilleter les registres scolaires de 1935 à 1989, redécouvrir les jeux d’autrefois et d’anciennes photos de classes.

Le repas s’est déroulé dans une excellente ambiance, certains ont chanté.

Lucien Veyre maire a pris la parole et c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a dit sa satisfaction sur l’organisation et le déroulement de cette journée qui restera à jamais gravée dans le cœur des Capellous grâce à Michèle Salabert, Régis Rouquette et leurs voisins.

Les nombreux convives représentatifs de toutes les générations, âgés de 3 mois1/2 à 98 ans, sont repartis enchantés malgré la chaleur intense qui sévissait ce jour-là.