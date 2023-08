Aveyron : 1600 m2 de deux bâtiments agricoles partent en fumée dans la nuit

Deux bâtiments agricoles ont été la proie des flammes, très tôt ce samedi matin à Soulages-Bonneval.

Pour des raisons qui restent à déterminer un incendie s'est déclaré ce samedi 26 août vers 3 heures dans deux bâtiments agricoles jumelés de 800 m2 chacun, situés au lieu-dit La Crestelie dans la commune de Soulages-Bonneval.

Trente sapeurs-pompiers des centres de secours de Laguiole, Saint-Amans-des-Côts, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Espalion ont été mobilisés pour circonscrire ce feu qui risquait de se propager à une maison d'habitation mitoyenne. Ils étaient appuyés par six engins incendie et une échelle aérienne.

Les bâtiments, où étaient stockés du fourrage et du matériel agricole ont été détruits en grande partie, avec notamment un effondrement de la toiture.

Ce samedi matin, dix-huit sapeurs-pompiers sont toujours sur place.