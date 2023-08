VIDEOS. Incendies monstres : 15 millions d'hectares, c'est comme si la Grèce avait totalement brûlé... au Canada

Ces deux pays connaissent toujours de gigantesques incendies.

La France a peut-être perdu plus de 20 degrés, grelotte un peu et retrouve la pluie, mais être délivrés de la canicule nous fait peut-être oublier que deux pays aimeraient connaître une telle chute des températures, surtout au coeur de leurs forêts.

15 millions d'hectares en fumée, tout un pays en flamme

Ce dimanche 27 août, les incendies ravageaient toujours le Canada, et ce non-stop depuis trois mois. Cette semaine, le vendredi 25 août exactement, la barre des 15 millions d'hectares ravagés par les flammes a été franchie dans le pays, soit une superficie plus importante que la Grèce, qui connaît dans le même temps une recrudescence de feux de forêts, avec le 2e incendie le plus destructeur que l'Europe ait connu : à Alexandroupolis, les flammes ont détruit plus de 77 000 hectares, soit près de la moitié de la superficie touchée par les incendies dans le pays cette année, des flammes attisées par de fortes températures et des vents violents. Près d'une trentaine de personnes sont mortes dont une majorité de migrants présumés.

En Grèce, l'exaspération monte et la haine des migrants, accusés d'allumer ces feux dans le nord de la Grèce, elle aussi s'enflamme, certains médias ayant même surfé sur ce ressentiment en diffusant de fausses informations sur le sujet, rapporte l'Est Eclair.

Un mur de feu de plusieurs kilomètres

Avec plus de 153 000 hectares brûlés cette année, la Grèce connaît sa pire saison en termes d'incendie depuis 2007.

Au Canada, c'est déjà plus du double du record de surface incendiée dans le pays sur une année complète. Près de 240 feux étaient actifs ce samedi 26 août rien que dans le Grand Nord, poussés là aussi par la chaleur et les vents, et une petite ville, Hay River, est à son tour menacée par un mur de feu de plusieurs kilomètres et complètement évacuée, détaille la RTBF. La densité de fumée est telle qu'elle limite l'usage de moyens aériens.