3 conseils pour préparer la rentrée scolaire dès aujourd’hui

Toutes les bonnes choses ont une fin et les vacances scolaires n’échappent pas la règle. Après les soirées à rallonge et les grasses matinées, votre enfant a besoin de reprendre quelques habitudes pour réussir sa rentrée. Voici trois facteurs clés.

Des couchers et des levers à heures fixes

S’endormir et se réveiller à heures régulières, c’est primordial pour être en forme à l’école. Une étude britannique a montré qu’un sommeil désorganisé pouvait entraîner des conséquences sur le comportement des enfants, notamment en classe. Alors si votre écolier s’est un peu décalé en regardant un film avec vous le soir et en traînant au lit le matin, il va falloir l’aider à retrouver le chemin de son lit. Terminées les veillées devant la télévision ou l’ordinateur qui retardent l’endormissement. Proposez-lui plutôt un jeu de société ou encouragez-le à lire un peu dans son lit. Attention aussi aux boissons excitantes type cola en fin de journée.

Le petit-déjeuner à l’honneur

Quand il n’y a pas école, vous laissez votre enfant manger son bol de céréales sur le canapé, absorbé par les dessins animés ? Vous avez raison, les vacances c’est aussi fait pour ça. Mais si vous voulez qu’il soit bien concentré en classe, il est essentiel qu’il prenne un petit-déjeuner au calme, sans être distrait par un écran. Réhabituez-le à s’asseoir à table, devant un fruit, une compote ou un jus de fruit, des céréales ou du pain, sans oublier un bol de lait ou un yaourt.

Pas d’impasse sur les activités en plein air

S’il faut conserver un rituel des vacances, c’est bien celui des parties de foot dans le jardin avec les voisins ou des sorties au square. Les devoirs et les cours de piano, c’est important. Mais se dépenser, ça l’est tout autant. S’amuser à l’extérieur, quoi de mieux pour évacuer les tensions et s’endormir vite ? Bien oxygéné, son cerveau ne sera que plus performant à l’heure des leçons. C’est aussi un bon moyen de prévenir les problèmes de surpoids.