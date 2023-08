Taussac. Journée festive à Mayrinhac

L’association "Vivre à Mayrinhac" avait organisé une journée festive. Depuis 2019, le village n’avait pas connu une telle effervescence, en raison des contraintes sanitaires et de la disparition de Michel Calmels, maître incontesté du four à pain. Dès le matin à l’occasion du vide-greniers, de nombreux stands ont investi les rues du village, avant la célébration d’une messe à l’église célébrée par le père Marek. Pendant ce temps, quelque 35 marcheurs parcouraient le chemin des oiseaux alors que 40 pétanqueurs se préparaient à une lutte serrée dans la bonne humeur. C’est sous un soleil brûlant que s’est poursuivie la matinée, autour du bar et de ses boissons fraîches. La fête s’est achevée par un repas servi à 250 convives conclu par le tirage au sort de nombreux lots appréciés de tous.