Rugby : Émile Ntamack présente les nouveaux maillots de Rodez pour la saison 2023-2024

L’ancien international français Émile Ntamack était à Paul-Lignon, mardi soir, dans le cadre du nouveau partenariat entre sa marque, “NTK”, et le Rodez rugby.

Mardi soir, il y avait comme un air de rentrée à Paul-Lignon. Pas celle de lundi, cartable au dos, non. Celle du ballon ovale. Et du Rodez rugby. Ils étaient environ 300 à avoir répondu à son appel et à garnir les travées rue Vieussens pour l’occasion. Il faut dire qu’en plus de la présentation des effectifs et des staffs, le club du Piton avait l’honneur d’accueillir l’ancien international français, Émile Ntamack ! Sa marque "NTK", créée en 1996, a confectionné les maillots ruthénois (jaune et rouge à domicile, uniquement jaune à l’extérieur, bleu pour l’opération “Movember” et rose pour “Octobre rose”), de l’école de rugby jusqu’aux formations seniors, pour la saison 2023-2024. Et le fera également sur les deux exercices suivant. "Je suis très fier de collaborer avec Rodez. On s’est appliqués sur la partie technique, en essayant d’avoir des maillots de qualité, très proches de ce qu’il se fait chez les professionnels. Les clubs amateurs ont aussi envie de toucher à la perfection, avec des maillots résistants, légers, qui collent à la peau, sans que l’on ne sente les coutures… On apporte aussi des outils modernes avec des marquages anti-dérapants (au niveau du torse, NDLR), qui permettent d’agripper le ballon quand il pleut. On essaie de mettre à profit notre savoir-faire pour le rugby amateur ", détaille le père de l’ouvreur toulousain, Romain Ntamack, blessé malheureux à l’approche de la coupe du monde en France, qui démarrera le 8 septembre…

L’ex-rugbyman du Stade précise : "On ne s’occupe que des clubs amateurs, car on n’est pas du tout sur les enjeux pros, qui demandent tout un tas de choses que l’on ne sait pas faire tout simplement. Par contre, on a des bons prix sur des maillots qualitatifs, avec des designs plaisants à voir. Ça, on sait faire. Donc on essaye d’être cohérent dans ce que l’on propose."