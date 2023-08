Stressé par la rentrée ? Essayez l’effet Batman

(ETX Daily Up) - A l’approche de la rentrée, petits et grands se sentent souvent envahis par le stress. Mais il existe une technique pour mieux l’appréhender et éviter qu’il ne devienne néfaste pour la santé. Son nom : l’effet Batman.

Cette technique consiste à se demander ce qu’aurait fait Batman face à un événement inattendu et potentiellement stressant. Le justicier de Gotham City peut être remplacé par n’importe quel personnage fictif ou réel que vous admirez. Car faire appel à un alter ego permet de prendre du recul par rapport à notre source d’angoisse, et de l’analyser sous un angle nouveau. Vous avez les mains moites à l’idée d’animer une présentation devant vos collègues et votre manager ? Imaginez-vous aussi invincible que Superman. Votre cœur bat la chamade à l’idée de répondre à cette offre d’emploi que vous avez vu passer sur LinkedIn ? Essayez d’être aussi déterminé que Hermione Granger, l’héroïne de la saga "Harry Potter".

Toutefois, il ne s’agit pas de vous effacer au profit d’un ou d’une autre. Mais plutôt de vous débarrasser des croyances limitantes qui freinent votre évolution, et de vous découvrir des talents insoupçonnés. "Il ne s'agit pas de devenir un super-héros à proprement parler, mais de s'appuyer sur les qualités que l'on possède déjà mais que l'on a juste besoin de décupler", comme l’a expliqué la coach professionnelle Francesca O'Connor à Stylist.

L’effet Batman est étudié depuis des années en psychologie, notamment sous l’impulsion d’Ethan Kross. Ce psychologue et neuroscientifique américain a mené plusieurs études montrant les bénéfices de l’auto-distanciation pour réguler ses émotions. L’une d’entre elles, publiée en 2020 dans le Journal of Experimental Social Psychology, a prouvé que parler de soi à la troisième personne du singulier dans son flot de pensées permet de combattre la négativité et d’avoir une meilleure image de soi.

Mieux gérer les incertitudes

C’est exactement ce à quoi aspire l’effet Batman, en aidant celles et ceux qui y ont recours à développer leur intelligence adaptative. Ce type d’intelligence exige de faire rapidement évoluer ses comportements et ses schémas de pensée face à de nouvelles contraintes. Le tout, sans céder à la panique. Elle s’avère très utile au quotidien, et plus particulièrement dans le monde professionnel, où l’on est amené à revêtir différentes casquettes pour réaliser ses objectifs de carrière. Pourquoi alors ne pas avoir recours à différents alter egos pour y arriver ? Si l’effet Batman peut s’avérer très utile pour surmonter son stress, il faut y avoir recours de façon ponctuelle. Le but n’étant pas de se glisser perpétuellement dans la peau d’un personnage pour prendre des décisions sans se laisser déborder par le stress, mais de puiser en soi les ressources nécessaires pour y arriver. "Certains des esprits les plus créatifs ont utilisé des alter egos pendant des siècles pour faire ressortir leur côté le plus étrange, le plus scandaleux ou le plus confiant. Sasha Fierce est juste un peu plus bruyante, plus sexy [que Beyoncé]. Ziggy Stardust et les autres personnages de David Bowie ont aidé un homme très introverti à s'exprimer pleinement sur scène", a déclaré Francesca O'Connor à Stylist.

Ces deux artistes ont fini par vaincre leur trac et monter sur scène. Vous pouvez en faire autant et affronter, comme eux, les situations qui vous effraient et font grimper votre niveau de stress en flèche. En vous demandant ce que ferait un super-héros ou n’importe quel personnage à votre place, vous pourrez apprendre à mieux faire face aux moments d’incertitude. Et à faire rimer rentrée avec sérénité.