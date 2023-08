Florentin-la-Capelle. Succès pour le duo Bozane à Florentin

L’association Familles Rurales a organisé récemment une soirée guitare classique et chansons du monde en l’église de Florentin proposé par le duo Bozane composé de Fanny et Jérémy Peret, frère et sœur et enfants du village.

Les participants ont eu donc le bonheur de pouvoir écouter des compositions d’artistes de divers pays du monde. Dans ce riche programme, il y en avait notamment plusieurs de Yupanqui, poète, chanteur et guitariste argentin qui pour des raisons politiques avait dû à un moment rejoindre la France. En 1985, il avait reçu en Argentine un prix en tant que plus grande figure de l’histoire de la musique populaire argentine et avait été fait en 1986 chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en France.

De longs applaudissements ont retenti dans l’église bien remplie pour saluer le talent de Jérémy à la guitare et de Fanny au chant.

Pour clôturer la soirée, l’association a offert le verre de l’amitié.