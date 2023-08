À l’occasion d’une soirée événement à Paul-Lignon, en présence d’Émile Ntamack, venu présenter les maillots 2023-24 du RR, confectionnés par sa marque “NTK”, le club ruthénois a présenté ses nouveaux joueurs à son public et ses partenaires, mardi soir. Beaucoup ont un point commun : Rodez ! Et tous partagent un même objectif.

"Depuis qu’on a relancé le club, on voulait axer notre recrutement sur les retours d’anciens joueurs de Rodez." Par ces mots, le président Stéphane Floirac ne fait que confirmer la tendance claire que semblait prendre le recrutement ruthénois en juin, lorsque quatre des sept premières signatures concernaient des ex-sang et or. Deux mois plus tard, le constat n’a pas changé. En effet, après les come-back d’Adrien et Théo Falgayrat (Decazeville), Cédric Lallour et Arnaud Miquel (LSA), le Rodez rugby a enregistré les retours du centre formé au club, Matthias Christophe, en provenance de Fleurance, ainsi que de Sylvain Puech, Eddy Noirot, Maxime Sanchez et Jeff Taofifenua, qui rechaussent, eux, les crampons cette saison. Au total, neuf des 17 recrues ont un passif avec le club du Piton. "Ce sont des beaux renforts d’expérience pour nous. Ça tire le groupe vers le haut. On avait toujours gardé contact avec eux", raconte Floirac.

Et pour ce qu’il en est des huit autres recrues de l’été, on ne peut pas non plus dire que ce sont des noms inconnus dans le coin ! Axel Bascop, Gaëtan Gistau, Luc Rouquier et Valentin Rigal, tous passés par des clubs du département au cours de leur cursus, faisant partie de cette liste. Cette saison, Paul-Lignon ne découvrira donc réellement que Louis Roques, Noah Quiniou, Nathan Brun et Jonathan Bel, un Aveyronnais parti à Annonay, en Ardèche, étant petit.

Floirac : "On doit monter !"

S’il a été actif dans le sens des arrivées, le RR l’a aussi été dans celui des départs. Vingt-trois au total, parmi lesquels ceux de Dorian Luans, en double licence avec Castres lors du précédent exercice, parti à Mazamet, Arthur Wozniak, à Saint-Juéry, ou encore Sithembiso Befile, l’attraction du dernier marché des transferts, qui a filé à Saint-Malo, en F2. "Il cherche un contrat professionnel que l’on ne peut pas lui proposer. On savait qu’on ne l’aurait que ponctuellement", précise le président. Un dirigeant heureux, par ailleurs, des départs d’Alexandre Stoïan, Kévin Belmonte et Kévin Diaz à Castres, qu’il conserve tout de même en double licence : "C’est une belle reconnaissance pour les bénévoles de l’école de rugby."

Alors que la reprise du championnat, le 17 septembre, avec une réception du RC Saudrune, approche, et que Stéphane Floirac estime le recrutement terminé, "sauf surprise de dernière minute", l’heure est à l’annonce des objectifs. Et ils sont très clairs : "On doit monter ! Avec une saison de recul en Fédérale 3, c’est une ambition légitime."