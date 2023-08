Bertholène. Immersion totale dans le monde de la BD

Le château a accueilli, dernièrement, la première édition d’un événement consacré à la bande dessinée. En lever de rideau, quatre auteurs de BD (Pascal Croci, Philippe Laffitte, Jean-Christophe Vergne et Z’lex) ont rencontré le public et ont dédicacé leurs albums. La soirée s’est poursuivie avec la présentation d’un diaporama commenté sur les références à l’Aveyron dans l’univers de la bande dessinée. Le public a largement apprécié cette conférence menée par Alain Soubrié, par ailleurs responsable du musée de Montrozier, et Philippe Sudres qui a été libraire spécialisé dans la bande dessinée à Rodez.

Les participants au concours de BD ont été très inspirés par le thème "Mon village" ; ils peuvent tous être très fiers de leurs planches, elles ont été admirées ! Une copie des planches sera exposée à la bibliothèque ouverte les vendredis de 16 heures à 18 heures (la bibliothèque est nouvellement installée dans la salle de la mairie). Des cartes ont été imprimées à partir du dessin réalisé spécialement par Philippe Laffitte, représentant le château et le haut du village ; ces cartes signées sont en vente à la bibliothèque.