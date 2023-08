La rentrée s'annonce théâtrale à Paris

Grinçante, émouvante ou décalée, la programmation théâtrale a de quoi séduire les amateurs...Nous vous avons sélectionné quelques pépites à voir absolument ! Zoom sur une rentrée théâtrale, côté jardin.

Un princie avec Sami Bouajila

Rejeté par la ville, un homme seul, hanté par l’héritage de son père, part en quête d’un paradis perdu où tout serait apaisé. Un conte moderne à ne pas manquer !

La note avec Sophie Marceau

Tout quitter sans même laisser un mot d’adieu ? C’est ce que Julien a voulu faire et que Maud ne lui pardonne pas. Lui, célèbre psychanalyste et elle, pianiste mondialement reconnue, vont être contraints de faire le bilan de leur vie… et de leur couple. C'est La note avec Sophie Marceau !

Le Beau Monde

Quelles traces restera-t-il de notre civilisation et de notre quotidien quand le temps aura fait son travail ? Le Beau Monde répond à cette question avec un inventaire touchant et drôle. Cette pièce a obtenu le Prix du Jury Impatience 2022, décerné lors du festival du théâtre émergent du même nom. Prometteur.

Naissance d'un prodige au théâtre

Sous l’impulsion de sa mère qui se rêvait concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi et se révèle très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano et vendre autant de disques que les plus grandes stars.

Au théâtre des Béliers parisiens

« Ce n’est pas de la manipulation, c'est de la communication » : le ton est donné. La communication et son univers impitoyable sont le fil rouge d'une pièce qui nous plonge dans la vie d'un journal, le New York Investigation, en proie à un scandale d'État orchestré par un magnat de la communication…

Olympe de Gouges

Emprisonnée à la Conciergerie dans l’attente d’un procès qui la conduira inévitablement à la guillotine, Olympe de Gouges se raconte. Elle se souvient de son histoire familiale, son enfance à Montauban, son mariage, ses amours, sa venue à Paris et ses débuts en littérature.