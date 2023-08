Rugby : Saint-Affrique veut accrocher les phases finales de Fédérale 3

Après s’être maintenu de justesse la saison dernière, le RCSA espère que cet exercice ne se terminera pas en mars, malgré les épreuves qui s’annoncent : longs déplacements, blessures…

Pour sa première saison normale en Fédérale 3, sans Covid-19 ni descentes gelées dans le cadre la refonte des championnats, Saint-Affrique a sauvé sa place de justesse en mars. Avec cinq succès et un nul en 28 journées, les Sud-Aveyronnais ont vécu des dimanches difficiles. Et leur quatrième exercice au septième échelon national s’annonce "aussi compliqué", se projette Patrick Galtier, président du RCSA.

Ses hommes ont repris le chemin de l’entraînement le 17 juillet, toujours sous les consignes des entraîneurs de l’équipe fanion, Guillaume Bouissou et Cédric Cazabonne, et de ceux de la B, Jonathan Gien et Cyril Constans, qui ont été rejoints par un ancien deuxième ligne, Damien Lopez. Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans le vestiaire du RCSA : quatre arrivées pour trois départs. Mais le groupe senior va pouvoir compter sur le renfort de neuf juniors.

"On a de la chance que les gars ne se soient pas démobilisés"

Si depuis la reprise, ils sont entre 35 et 40 à chacune des trois séances hebdomadaires et que les "entraîneurs sont satisfaits de l’état de forme des joueurs", le président saint-affricain ne cache pas ses craintes. "Côté effectif, on a de la qualité, mais pour ce qui est de la quantité… Sur le papier, on a un groupe de 64 joueurs. Mais ça, c’est sur le papier, souligne-t-il. Rien que lors du match amical contre LSA (samedi 26 août), on en a perdu trois !" Alors même que la saison n’a pas commencé, le temps d’une rencontre, Romaric Guy s’est blessé à un genou et attend le diagnostic, "avec une suspicion de rupture des ligaments croisés", Jonathan Gien s’est luxé une épaule, et "un troisième joueur s’est foulé une cheville, mais ça devrait aller", rassure Patrick Galtier.

En se replongeant dans la fin de la saison dernière, le dirigeant se souvient de la difficulté pour constituer les groupes. "On a de la chance que les gars ne se soient pas démobilisés", glisse-t-il. Avant d’ajouter : "La Fédération ne nous a pas aidés. On avait demandé de changer de poule et d’en intégrer une du Toulousain pour que nos jeunes qui y font leurs études puissent rester licenciés à Saint-Affrique. Ça aurait fait 6-7 joueurs en plus. Mais on a finalement une poule plus élargie que l’an dernier. On nous a dit que notre mail de demande s’était perdu."

La poule 8 de Fédérale 3 - Servian-Boujan (Hérault)

- Vendres-Lespignan (Hérault)

- Rivesaltes-Baixas-Espira-Bompas (Pyrénées-Orientales)

- Sigean-Port-la-Nouvelle (Aude)

- Quillan-Limoux (Aude)

- Thuir (Pyrénées-Orientales)

- Saint-Affrique

- Elne (Pyrénées-Orientales)

- Trèbes (Aude)

- Avenir bleu et blanc (Puisserguier, Hérault)

Effectivement, avec trois adversaires situés dans les Pyrénées-Orientales, trois dans l’Aude et trois dans l’Hérault, les Saint-Affricains vont devoir aller encore plus loin qu’en 2022-2023. Le tout sur des terrains soumis aux restrictions d’eau à cause de la sécheresse qui font "craindre" à Patrick Galtier "des risques d’handicaper les joueurs, dans les deux sens du terme".

D’autant que le RCSA ne vise pas seulement le maintien. "Notre objectif est la qualification en phases finales, déjà pour ne pas encore terminer la saison mi-mars." Le chemin sera long et certainement loin de la promenade de santé. Et il commencera par un déplacement sur la pelouse de Quillan-Limoux (Aude), le 17 septembre.